Im Zuge seiner ehrgeizigen Strategie möchte der deutsche Softwareriese SAP möglichst viele Kunden zum Übergang in die Cloud überreden. CEO Christian Klein sprach zuletzt sogar von der erhöhten Nachfrage nach SAPs Cloud-Angebot "Rise with SAP". Nun zeigt jedoch eine aktuelle Kundenumfrage, dass die Walldorfer bei weitem noch nicht am Ziel sind.Obwohl fast die Hälfte der befragten Mitglieder der SAP-Anwendergruppe DSAG die Cloud-Dienste im Allgemeinen als positiv bewerten, machen nur 30 Prozent positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...