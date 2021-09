New York (ots/PRNewswire) -Forschung analysiert Einblicke in Investitionstrends, Ausstiegsstrategien, Finanzierungsquellen, aufkommende Herausforderungen und Chancen auf dem mittleren MarktNew York Life Investments Alternatives in Partnerschaft mit Coalition Greenwich hat heute einen neuen Forschungsbericht veröffentlicht, der analysiert, wie Private-Equity-Sponsoren des mittleren Marktes auf die globale Pandemie reagiert haben. Der Bericht trägt den Titel "Lessons Learned: Insights from the COVID-19 Crisis for Middle Market Private Equity Sponsors" und enthält Forschungsergebnisse aus mehr als 100 Interviews mit Geschäftsführern und Partnern von Private-Equity-Sponsoren im mittleren Marktsegment in den USA."Die Pandemie hat die Private-Equity-Sponsoren im mittleren Marktsegment auf allen Ebenen auf die Probe gestellt, doch die Sponsoren haben sich der Situation mehr als gewachsen gezeigt, wie der starke Anstieg des Transaktionsvolumens in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 und in diesem Jahr zeigt. Von der Optimierung ihrer Investitionsprozesse bis hin zur raschen Einführung neuer Technologien haben sich die Geldgeber schnell an das neue Umfeld angepasst, um ihre aktuellen Portfoliounternehmen bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig die Bereitstellung von Kapital für neue Transaktionen fortzusetzen", sagte Christopher Taylor, Leiter von New York Life Investments Alternatives und CEO von Madison Capital Funding.Die Untersuchung ergab, dass die Covid-19-Pandemie tiefgreifende Auswirkungen auf die mittelständische Private-Equity-Branche hatte und nachhaltige Veränderungen in den Kernbereichen der Sponsoren wie Investitionen, Deal Sourcing, Transaktionsfinanzierung, Ausstiegsstrategien und Fundraising ausgelöst hat.Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus den Forschungsdaten gehören:- Neue Deals treiben die Entwicklung voran: Für 60 % der an der Studie teilnehmenden Private-Equity-Sponsoren aus dem mittleren Marktsegment sind neue Abschlüsse die häufigste Triebfeder für den Kapitaleinsatz im Jahr 2020, während Add-on-Investitionen mit Abstand an zweiter Stelle stehen.- Förderer schärfen Investitionsprozesse: Fast 30 % der befragten Sponsoren gaben an, dass die Krise und die anschließende Erholung sie dazu veranlasste, ihre Bewertungsdisziplin zu verschärfen.- Beziehungen erweisen sich als wertvoll, insbesondere bei der Finanzierung von Geschäften: Die befragten Sponsoren nannten die Beziehungsgeschichte und die Flexibilität der Vereinbarungen als die Eigenschaften, die sie bei der Finanzierung von Partnern in einem unsicheren Marktumfeld als am wichtigsten erachten.- Die Pandemie hatte unterschiedliche Auswirkungen auf die Austritte: Mehr als ein Drittel der befragten Sponsoren berichtet, dass die Pandemie den Ausstieg verzögert und die Haltezeiten verlängert hat. Die Sponsoren berichten von Verzögerungen zwischen einigen Monaten und zwei Jahren, um den Portfoliounternehmen mehr Zeit zu geben, die Wachstumserwartungen zu erfüllen.- Der Optimismus unter den LPs bleibt erhalten: Mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer glaubt, dass die LP-Gemeinschaft das Investitionsklima nach wie vor optimistisch einschätzt; allerdings geben etwa 30 % der Studienteilnehmer an, dass die LPs das Umfeld negativ bewerten - häufig aufgrund von Bewertungsbedenken.- Die Einführung der ESG geht weiter: Drei Viertel der befragten Spezialsponsoren und die Hälfte der Generalisten geben an, bei ihren Investitionen ESG-Faktoren zu berücksichtigen. Die meisten haben jedoch noch keine formellen Verfahren zur Bewertung von ESG oder zur Einbeziehung von DEI-Faktoren eingeführt, und weniger als 5 % der befragten Sponsoren haben die UN PRI unterzeichnet."Mit Blick auf die Zukunft sind die Sponsoren nach ihrem raschen und entschlossenen Handeln im Jahr 2020 weiterhin bereit, von den günstigen Bedingungen auf dem mittleren Markt zu profitieren. Der Transaktionsfluss im mittleren Marktsegment gewinnt weiter an Dynamik, da sich die Märkte rasch erholen und die Geldgeber im Vorfeld möglicher Steueränderungen einen Rekordbestand an trockenem Pulver einsetzen wollen", fügte Taylor hinzu. "Die Covid-19-Krise in Verbindung mit den wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen des letzten Jahres hatte nicht nur nachhaltige Auswirkungen auf die Geschäftsabläufe, die Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement, sondern verlagerte auch den Fokus der Sponsoren vom 'E' auf das 'S' in ESG, was die unglaubliche Bedeutung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in den Anlageprozessen und Portfolios unterstreicht."Um mehr über die Umfrageergebnisse zu erfahren, können Sie den vollständigen Forschungsbericht hier herunterladen: Gelernte Lektionen: Erkenntnisse aus der Covid-19-Krise für mittelständische Private-Equity-Geber.MethodikZwischen Februar und April 2021 führte die Coalition Greenwich in Zusammenarbeit mit New York Life Investments Alternatives eine Studie durch, um die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Private-Equity-Sponsoren des mittleren Marktes zu untersuchen. Coalition Greenwich befragte 100 Geschäftsführer und Partner von Private-Equity-Sponsoren im mittleren Marktsegment in den Vereinigten Staaten. In diesen ausführlichen Telefongesprächen ging es um die Auswirkungen von Covid-19 auf Investitionstrends, Ausstiegsstrategien, Finanzierungsquellen und neue Herausforderungen und Chancen.Informationen zu New York Life Investments AlternativesNew York Life Investments Alternatives LLC ("NYLIA") ist ein eingetragener Anlageberater, der umfassende Kapitallösungen und andere alternative Strategien für ein breites Spektrum institutioneller Kunden anbietet. NYLIA setzt sich aus drei hochspezialisierten Boutiquen für alternative Anlagen zusammen: GoldPoint Partners, Madison Capital Funding und PA Capital, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von über 35 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.7.2021*) verwalten.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.newyorklifeinvestments.com/nyl-alternativesInformationen zu Coalition GreenwichCoalition Greenwich, ein Geschäftsbereich von CRISIL, einem Unternehmen von S&P Global, ist ein weltweit führender Anbieter von strategischem Benchmarking, Analysen und Erkenntnissen für die Finanzdienstleistungsbranche. Wir sind darauf spezialisiert, einzigartige, hochwertige Daten und umsetzbare Empfehlungen zu liefern, die unseren Kunden helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern.*Das verwaltete Vermögen von Madison Capital Funding LLC (MCF) umfasst etwa 271 Millionen US-Dollar an Eigenkapital, Mezzanine-, Fonds- und anderen nachrangigen Investitionen sowie etwa 4,3 Milliarden US-Dollar an von MCF verwalteten vorrangigen Darlehen Dritter. Diese Vermögenswerte gelten als verwaltete Vermögenswerte (Regulatory Assets Under Management - "RAUM") gemäß der Definition im SEC-Formular ADV. In den AUM sind ca. 265 Mio. $ RAUM nicht enthalten, die in erster Linie aus ungedeckten Kapitalzusagen an bestimmte von MCF verwaltete private Fonds bestehen. Der Rest der AUM, etwa 8,2 Mrd. USD an vorrangigen Kreditzusagen und 73 Mio. USD an Fondsinvestitionen, wird von MCF auf eigene Rechnung verwaltet. Diese vorrangigen Kreditzusagen und Fondsinvestitionen gelten nicht als RAUM und werden daher für aufsichtsrechtliche Zwecke nicht in die Berechnung des RAUMs auf dem Formular ADV von MCF einbezogen.