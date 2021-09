Der Euro ist am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar auf der Stelle getreten. Er kostete kurz vor neun Uhr 1,1726 Dollar. Am Vorabend war der Euro im späten US-Handel mit 1,1725 Dollar gehandelt worden.Im Fokus steht die am Abend zur Veröffentlichung anstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve. "Die Marktteilnehmer warten auf eine klare Aussage der US-Notenbank zur geplanten Entwicklung ...

