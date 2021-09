Die Aktien des Uhrenherstellers sind in den vergangenen Tagen in die Top Ten der am meisten leerverkauften Titel der Schweiz aufgestiegen. Rd. 10 % der Titel sind leerverkauft. Seit dem 20.September gehört SWATCH GROUP nicht mehr zum SMI. Seit der Ankündigung Mitte Juni verlor die Aktie fast ein Viertel ihres Wertes und notiert inzwischen 30 % unter dem Jahres-Top. Die mittel- bis langfristigen operativen Aussichten haben sich dabei nicht geändert.



