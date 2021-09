DJ Bayer steigt 2022 in das Geschäft mit Bio-Gemüsesaatgut ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts wachsender Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln weltweit will Bayer in das Geschäft mit Bio-Gemüsesaatgut einsteigen. Ab dem nächsten Jahr sollen Saaten für die zertifizierte Bio-Produktion von Tomaten, Paprika und Gurken in Treib- oder Gewächshäusern angeboten werden, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in Monheim mit. Dabei will Bayer auf bewährte Sorten zurückgreifen, "deren Krankheitsresistenz in der Branche führend ist".

Konzentrieren will sich Bayer mit dem Angebot auf die wachstumsstarken Bio-Märkte in Kanada, den USA, Mexiko, Spanien und Italien.

September 22, 2021 03:25 ET (07:25 GMT)

