Börse Hannover legt neuen Nachhaltigkeitsindex auf: Den Global Ethical Values Index (GEVX)



22.09.2021 / 10:00

Börse Hannover legt neuen Nachhaltigkeitsindex auf: Den Global Ethical Values Index (GEVX)

Strenge, klimabezogene ESG-Kriterien erfüllen hohen Nachhaltigkeitsanspruch

Im Fokus stehen ethisch-nachhaltig und werteorientierte Anleger

Erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt von Metzler Asset Management, Solactive AG, MSCI ESG Research, NKI und Börse Hannover

Hannover, 22. September 2021: Mit dem Global Ethical Values Index (GEVX) lanciert die Börse Hannover einen weiteren internationalen Nachhaltigkeits-Aktienindex, der hohen Ansprüchen an die ESG-Qualität gerecht wird und als Grundlage für ausgewählte Kapitalmarktprodukte dienen soll. Adressiert werden insbesondere ethisch und werteorientierte Anleger, die auf der Basis von stringenten ESG-Kriterien eine nachhaltige Geldanlage präferieren. Folglich fanden die Kriterien und Vorgaben der Evangelischen und Katholischen Kirche Deutschlands sowie der Katholischen Kirche Österreichs bei der Indexkonzeption besondere Berücksichtigung. Das Indexkonzept wurde maßgeblich begleitet durch die Metzler Asset Management GmbH und das NKI - Institut für nachhaltige Kapitalanlagen. Weitere Projektpartner sind die Solactive AG als Indexberechner und MSCI ESG Research als ESG Researchprovider. Diese Konstellation in der Aufgabenteilung stellt ein Novum dar und berücksichtigt die besonderen Kompetenzen der Projektpartner.



Stringente Ausschlusskriterien

Der GEVX (ISIN: DE000SL0EBW8) umfasst aktuell 679 internationale Unternehmen, die in einem dreistufigen Auswahlprozess selektiert werden. Als Grunduniversum und Benchmark dient dabei der GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA41B6), der aktuell rund 1.630 Aktien internationaler Unternehmen umfasst.

Die Basis des Auswahlprozesses bilden normenbasierte, wertebasierte und klimabasierte Ausschlusskriterien, wie z. B. Kontroversen im Bereich Arbeits- und Menschenrechte, Korruption, Rüstungsgüter, Tabak u. Spirituosen, Gentechnik, Tierversuche, Atomenergie, fossile Energieträger und Biozide.



Best-in-Class und Best-in-Progress-Ansatz

Im zweiten Schritt erfolgt die Selektion nach dem bekannten Best-in-Class-Ansatz in Verbindung mit dem Best-in-Progress-Ansatz. Dabei werden die nach ESG-Bewertung besten Unternehmen der jeweiligen Branche ausgewählt und ergänzt um die Unternehmen, die in den zurückliegenden Jahren die größten Fortschritte bei den Herausforderungen, insbesondere im gesellschaftlichen Bereich oder beim Klimawandel vorweisen können. In einem dritten Schritt erfolgt eine Indexoptimierung, durch die eine nahezu neutrale Abbildung der Regionen- und Sektorengewichte des Benchmarkindex sichergestellt wird. Dadurch kann trotz umfangreicher Ausschlusskriterien eine ausgeglichene und breit diversifizierte Indexzusammensetzung gewährleistet werden.



CO2-Fußabdruck stark reduziert

Durch die klimabezogenen Ausschlusskriterien wird der CO2-Fußabdruck beim GEVX um mehr als 40 Prozent im Vergleich zur Benchmark reduziert (gemessen an der durchschnittlich verursachten Treibhausgasemission pro 1 Mio. Euro Umsatz).



Als erster offizieller Lizenznehmer des GEVX und zeitgleich zum Indexstart emittiert die Metzler Asset Management GmbH den indexnahen Publikumsfonds "Metzler Global Ethical Values" (WKN: A2QGBH). Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert ausschließlich in die Unternehmen des GEVX. Fondsanteile können zeitnah u. a. über die Börse Hamburg zu aktuellen Marktpreisen gehandelt werden. "Der Metzler Global Ethical Values zielt darauf ab, Anleger bei der Reduzierung von Klimarisiken in ihren Portfolios zu unterstützen. Gleichzeitig ermöglicht er eine vollständige Partizipation am Ertragspotenzial globaler Aktienmärkte", so Franz von Metzler, Geschäftsführer bei Metzler Asset Management."Wir sind sehr erfreut, dass es nach intensiven Vorbereitungen gelungen ist, einen Nachhaltigkeitsindex zu lancieren, der höchsten Ansprüchen gerecht wird und dabei den Anlegern eine Orientierung bietet, die besonderen Wert auf ethische, wertorientierte Geldanlagen legen. Mit Metzler Asset Management haben wir den idealen Partner für dieses Indexprojekt gewinnen können und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", ergänzt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.Weitere Informationen zum GEVX finden Sie unter:www.boersenag.de/GEVXwww.solactive.com/Informationen zu Metzler Asset Management und dem Metzler Global Ethical Values Fonds finden Sie unter:www.metzler.com/asset-managementwww.metzler.com/esgDie Börse Hannover unterstützt Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Der Global Challenges Index (GCX) wurde von der Börse in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG entwickelt und am 3. September 2007 lanciert. Er umfasst 50 Unternehmen, die substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen - die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser, ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern, der Erhalt der Artenvielfalt, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung der Armut sowie die Etablierung von Governance-Strukturen - leisten.Mit dem Global Ethical Values Index (GEVX) wird ein neuer, innovativer Ansatz verfolgt. Institutionellen und Privatanlegern mit einer Präferenz für ethische, wertorientierte Geldanlagen soll eine Orientierung bei ihren Anlageentscheidungen gegeben werden. Besonderes Augenmerk bei der Indexkonzeption wurde daher auf die Einhaltung der Kriterien gemäß den Vorgaben der Evangelischen und Katholischen Kirche Deutschlands sowie der Katholischen Kirche Österreichs gelegt. Umfangreiche normbasierte, wertebasierte und klimabasierte Ausschlusskriterien sichern ein Höchstmaß an ESG-Qualität. Die Anwendung des Best-in-Class mit dem Best-in-Progress-Ansatz verbindet ein klassisches Auswahlkriterium mit dem innovativen Ansatz, auch die Unternehmen zu berücksichtigen, die die größten Fortschritte bei den Herausforderungen im gesellschaftlichen Bereich oder beim Thema Klimawandel vorweisen können. Durch klimabezogene Ausschlusskriterien wird der CO2-Fußabdruck des GEVX aktuell um mehr als 40 Prozent im Vergleich zur Benchmark reduziert. Der GEVX schließt kontroverse Geschäftsfelder, zum Teil mit marktüblichen Umsatzschwellen, aus. Einzelheiten dazu können dem GEVX-Indexleitfaden entnommen werden.Der GEVX wird in drei Varianten berechnet und veröffentlicht:GEVX Price Return (PR) ISIN: DE000SL0EBU2GEVX Net Total Return (NTR) ISIN: DE000SL0EBV0GEVX Total Return (TR) ISIN: DE000SL0EBW8Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Börse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des EuroStoxx 50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.Zudem unterstützt die Börse Hannover Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Dazu zählen der Global Challenges Index (GCX), der Global Challenges Corporates (GCC) und der Global Ethical Values Index (GEVX).Der seit Anfang 2020 von der Börse Hannover betreute Index NISAX20 spiegelt die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen wider. Weitere Informationen unter www.boersenag.de/NISAX.BÖAG Börsen AGBörsen Düsseldorf, Hamburg und HannoverSabrina OttoTel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0E-Mail: presse@boersenag.deInternet: www.boersenag.de