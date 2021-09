Auf der eigenen Website ist es aktuell noch etwas versteckt. "Since September 2021 Messengerpeople is part of the Sinch family" - das steht ganz unten auf der About-Us-Seite. Dahinter steckt die Akquisition des Münchener Anbieters durch das international agierende schwedische Unternehmen für rund 48 Millionen Euro. Messengerpeople gilt als Pionier für den professionellen Einsatz von Messaging-Plattformen in Deutschland. Zu den Hochzeiten der Whatsapp-Newsletter hatte das 2015 in München gegründete Unternehmen, damals noch unter dem Firmennamen Whatsbroadcast, quasi alle relevanten deutschen Medienanbieter im Kundenstamm. Mit dem abrupten Ende des Newsletters musste sich auch Messengerpeople neu a...

Den vollständigen Artikel lesen ...