Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität am Markt für Staatsanleihen ist hoch, was an der gestiegenen Volatilität abzulesen ist, berichten die Analysten der Helaba.Die kräftigen Gewinne am Montag seien am Dienstag zeitweise zu einem großen Teil wieder abgegeben worden. Im Tagesverlauf sei es aber wieder zu steigenden Notierungen gekommen. Im Mittelpunkt des heutigen Tages stehe zweifelsohne die FOMC-Entscheidung und die Frage, ob ein Tapering in Aussicht gestellt werde. Für Einfluss dürften auch die neuen Leitzinsprojektionen der FOMC-Mitglieder ("Dot Plots") sorgen. Belastungen für den Rentenmarkt könnten nicht ausgeschlossen werden. ...

