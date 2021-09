Die umfassende digitale Plattform für Restaurantbetreiber kostet beim IPO 40 $ je Aktie, meldet CNBC. Die Spanne reichte von 34 bis 36 $ (zuvor: 30 bis 33 $). Per Abgabe von 21,7 Mio. Stück kommt man auf einen IPO-Erlös von 868 Mio. $. Die Bewertung des Unternehmens aus Boston (mehr als 2.200 Beschäftigte, genannt "Toaster") liegt insgesamt bei 20 Mrd. $ für einen Kundenkreis von inzwischen mehr als 48.000 Restaurants.



In den USA operieren geschätzt 860.000 Restaurant-Betriebsstätten verschiedenster Art. Die TOAST-Applikationen werden täglich von rund einer halben Million Restaurant-Beschäftigten genutzt. Ab heute zeigt sich beim Handel an der NYSE, ob das Potenzial mit den 20 Mrd. $ schon ausgereizt ist.



Die Restaurantbetreiber können mit der TOAST-Plattform sämtliche Aktivitäten organisieren, von der Warenbeschaffung bis zum Lieferservice. Auf die Schnittstelle zu externen Lieferdiensten wird besonders zu achten sein, das gilt auch für die Integration verschiedener Bezahlsysteme. Das TOAST-Gesamtsystem wurde seit Startup-Gründung 2011 aufgebaut.



Über die Plattform wurden im jüngsten Halbjahr Transaktionen im Wert von 23,4 Mrd. $ (+ 125 %) abgewickelt. Für TOAST entsteht, auf das Jahr hochgerechnet, ein wiederkehrender Umsatz von 494 Mio. $. Das reicht bisher nicht, um Gewinne ausweisen zu können. Im ersten Halbjahr blieb unter dem Strich ein Defizit: - 235 Mio. $ (im H1 2020: - 125 Mio. $).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



