Verbio Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6) bestätigt mit den Zahlen zum 30.06.2021 die Fortsetzung des Wachstumskurses dieses Nachhaltigkeitswertes. Das am 30.06.2021 endende Geschäftsjahr 2020/2021 war gut. Zwar verdoppelte man dieses Jahr das EBITDA nicht so wie im letzten Geschäftsjahe, aber es reichte für ein erneutes Rekordjahr: Umsatz erstmals mehr als eine Milliarde - Plus 17,6 % auf 1,026 Mrd EUR Und mithalten konnte das EBITDA - es legte um 36,2 Prozent auf 166,3 Mio EUR. zu. EBIT erreichte 136,6 Mio EUR (+48,6 %) Aus dem Periodenergebnis von gut 93 Mio EUR resultiert ein Ergebnis ...

