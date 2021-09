DJ PTA-News: Syzygy AG: Antje Neubauer ist neue Aufsichtsratsvorsitzende der SYZYGY AG

Bad Homburg (pta011/22.09.2021/10:22) - Antje Neubauer ist neue Aufsichtsratsvorsitzende der SYZYGY GROUP. Einen entsprechenden Beschluss hat das Kontrollgremium des börsennotierten Unternehmens gefasst.

Antje Neubauer (51) wurde am 8. September 2021 in den Aufsichtsrat der SYZYGY AG berufen. Sie folgt nun auch als neue Vorsitzende Wilfried Beeck (62) nach, der zuvor auf eigenen Wunsch sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender niedergelegt und das Kontrollgremium verlassen hat.

Damit besteht der Aufsichtsrat der SYZYGY AG nun aus Antje Neubauer (Vorsitzende), Dominic Grainger und Andrew Robertson Payne. Neubauers Berufung gilt zunächst bis zur kommenden Hauptversammlung im Jahr 2022, auf der die Personalie dann den Aktionären zur Abstimmung vorgelegt wird.

Mehr Informationen zum Aufsichtsrat der SYZYGY AG: https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/corporate-governance/aufsichtsrat-v1

Über die SYZYGY GROUP Die SYZYGY GROUP schafft bessere Erlebnisse durch Digitalisierung und Transformation. Die Gruppe bringt Menschen und Marken zusammen, digitalisiert Strukturen und Organisationen und entwickelt neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle. Mit über 550 Expert:innen für Human Experiences, Consulting, Design, Technologie und Performance formt die SYZYGY GROUP eine nachhaltige digitale entwickeln. Die 1995 gegründete und in Deutschland börsennotierte (Prime Standard) SYZYGY GROUP ist Teil des kreativen Transformationsunternehmens WPP, das mehr als 50 Prozent der Anteile hält. Die SYZYGY GROUP ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zur Gruppe gehören der Beratungs- und Umsetzungspartner für Transformation in Marketing und Vertrieb SYZYGY, der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing und Media-Spezialist SYZYGY Performance, die Strategie- und Businessdesign-Beratung diffferent, der VR-Spezialist SYZYGY Xrealities und das Design-Studio Ars Thanea.

