Die Sorgen vor einer Ausweitung der Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande und die anstehende Sitzung der US-Notenbank haben für einen Stimmungsumschwung gesorgt. Auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Sixt wird dank eines überraschend guten Feriengeschäfts in Europa und den USA deutlich optimistischer - vor allem beim Gewinn. Die Aktie ist auf die Überholspur gewechselt. Wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...