Die Mehrzahl der Befragten bei der jährlichen Family-Office-Umfrage strebt im nächsten Jahr eine Steigerung der Rendite von mindestens 5 an

Die Private Capital Group der Citi Private Bank hat heute die Ergebnisse des Family Office Survey 2021 veröffentlicht, die die einzigartigen Perspektiven und Erkenntnisse von zahlreichen der prestigeträchtigsten Family Offices und vermögenden Investoren der Welt in einem schwierigen Marktumfeld zusammenträgt. Die diesjährige Umfrage beinhaltete fast 200 Antworten 11 mehr als die Auflage von 2020.

Für die Befragten stehen vier Themen im Vordergrund: 1) die Sorge über eine steigende Inflation, 2) die Auswirkungen einer hohen Liquidität in einem Umfeld niedriger Zinsen, 3) die kontinuierliche Zunahme der Portfolioallokation in Direktinvestitionsgelegenheiten und 4) eine deutliche Erholung der Portfoliowerte im Jahresvergleich trotz einer vorherrschenden makroökonomischen Unsicherheit.

Während mehr als drei Viertel aller Befragten in den kommenden zwölf Monaten Renditen von 5 oder mehr anstreben, sind die Aussichten für Family Offices mit einem AUM von mehr als 500 Mio. US-Dollar optimistischer: 30 peilen Renditen von mehr als 10 an. Das gleiche gilt nur für 19 der Family Offices mit einem AUM von weniger als 500 Mio. US-Dollar. Dies erklärt sich wahrscheinlich durch die zusätzlichen institutionellen Instrumente und den Marktzugang, von denen Family Offices mit höherem AUM profitieren.

Der Family Office Survey 2021 konstatiert außerdem ein steigendes Interesse an Direktinvestitionen in private Unternehmen und bestätigt, dass sich immer mehr Family Offices an Kapitalstrukturen von Unternehmen beteiligen. Der Umfrage zufolge hat für fast die Hälfte der Teilnehmer diese Anlageform einen Anteil von 25 oder mehr an ihrer Gesamtallokation.

"In diesen ungewöhnlichen Zeiten liefert unsere exklusive Umfrage wertvolle Einblicke in die Denkweise von Family Offices und anderen führenden Investoren", so Ida Liu, Global Head of Private Banking. "Es ist ermutigend festzustellen, dass die Stimmung der Anleger nicht negativ ist. Die Family Offices haben die COVID-Krise gut überstanden und sind hervorragend aufgestellt, um weiteres Kapital zu investieren, sobald sie entsprechende Gelegenheiten erkennen. Wir stehen bereit, um sie in der Phase nach der Pandemie umfassend zu unterstützen."

"Unter den zahlreichen faszinierenden Erkenntnissen sticht der Anstieg der Direktinvestitionen in private Unternehmen hervor, der ein starkes Vertrauen in die Flexibilität und Stärke der Weltwirtschaft zum Ausdruck bringt", kommentiert James Holder, Global Head der Citi Private Capital Group, Citi Private Bank. "Dieses Ergebnis unterstreicht zudem den Stellenwert, den Family Offices und privates Kapital bei der Förderung von Innovation, Unternehmertum, Entwicklung der Stakeholder-Wirtschaft, Schaffung von Arbeitsplätzen und neuen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit haben."

Wie der Family Office Survey 2021 außerdem ergab, stufen zwei Drittel der Befragten die Gewichtung von Rohstoffen in ihren Portfolios als hoch oder neutral ein. Zudem ist das Interesse an Aktien aus Schwellenländern weiter gestiegen.

Die diesjährige Umfrage wurde erneut während des Sixth Annual Family Office Leadership Program der Citi Private Bank durchgeführt, das im Juni 2021 virtuell stattfand. Die Gesamtzahl der Teilnehmer stieg in diesem Jahr auf 197 (nach 177 im Jahr 2020). Der Anteil der Family Offices betrug 79 - ein Anstieg von 24 gegenüber dem Vorjahr.

