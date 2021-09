Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Japan heute wieder keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik vornehmen wollen, so die Analysten der Nord LB.Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren würden folglich weiterhin auf unverändertem Niveau bleiben. Die Wirtschaft Japans werde noch immer durch die Coronavirus-Krise belastet. Entsprechend existiere für die Notenbank in Tokio am aktuellen Rand offensichtlich kein Spielraum für geldpolitische Maßnahmen, die der Ökonomie Japans weniger Unterstützung liefern würden. Der Start des Green-Financing-Programms im Dezember zeige aber schon, dass sich die Zentralbank in Tokio inzwischen Gedanken über die Zeit nach der Corona-Pandemie mache. Abermals habe innerhalb der Bank of Japan jedoch keine Einstimmigkeit bei den Beschlüssen zur weiteren Zinspolitik erzielt werden können. Goushi Kataoka fordere weiterhin zusätzliche Impulse für Investitionen des Unternehmenssektors in Japan. In diesem Kontext mahne er eine stärkere Verknüpfung der Geld- und Fiskalpolitik in Tokio an. Er bleibe aber weiterhin ein einsamer Rufer nach mehr Aktivität bei der Bank of Japan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...