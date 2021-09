Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Emissionsflut der letzten Woche halten sich die Emittenten in dieser Woche eher bedeckt, berichten die Analysten der Helaba.Der zeitweise deutliche Anstieg der Risikoaversion im Zusammenhang mit dem taumelnden Immobilienriesen Evergrande und Unsicherheiten im Vorfeld der heute anstehenden FOMC-Entscheidung würden eine Rolle spielen. Das Umfeld könnte aber deutlich ungünstiger sein, denn letztlich sollte an der Aufnahmebereitschaft des Marktes nicht zu Zweifeln sein. Auch der Sekundärmarkt sei in einer guten Verfassung, denn die ASW-Spreads würden sich tendenziell einengen. Positiv geäußert habe sich gestern EZB-Vizepräsident de Guindos. So sei die Erholung des Finanzsektors bislang ohne große Probleme verlaufen, auch was den befürchteten Anstieg fauler Kredite angehe. ...

