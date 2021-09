Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Stable Absolute Return A (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y) verbuchte im August einen Wertzuwachs in Höhe von 0,5%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 3,6% auf.Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios hätten den August in großer Mehrzahl mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Ein deutlich negatives Ergebnis habe der von David Meyer verantwortete Schroder GAIA Contour Tech Equity (ISIN LU1725200650/ WKN A2H8E6) hinzunehmen gehabt, welcher um 2,3% nachgegeben habe. Die deutlichsten Wertzuwächse hätten der von Andrew Kurita verantwortete Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund (ISIN IE00BF1D6L53/ WKN A2DXU8) verbucht, welcher um 1,2% angestiegen sei, sowie der von Paul Marriage zusammen mit John Warren verwaltete Schroder UK Dynamic Absolute Return Fund (ISIN GB00B6939N77/ WKN A1JJPG), welcher um 1,0% zugelegt habe. Daneben hätten der von Eric Bendahan verwaltete Eleva Absolute Return Europe Fund (ISIN LU1331973468/ WKN A2AHMN) sowie der von Léopold Arminjon verantwortete Lazard European Alternative Fund (ISIN IE00BYP5TS89/ WKN A14044) mit einer Wertsteigerung jeweils in Höhe von 0,8% erfreut. ...

