Nach Wörth an der Donau, Unterhaching und Erlangen gab die EnBW den Bau ihres vierten Schnellladeparks in Bayern bekannt. Der neue HPC-Standort wird bei Erkheim im Allgäu errichtet. Mit Baubeginn am 13. September entsteht knapp 15 Kilometer östlich von Memmingen an der A96 auf Höhe der ‚Ausfahrt 16 Erkheim' ein überdachter Ladepark, der voraussichtlich Ende des Jahres in Betrieb genommen werden soll. ...

