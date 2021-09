BMW gibt eine Reihe von Modellpflege-Maßnahmen bekannt, die auch zwei Elektromodelle im Portfolio der Münchner betreffen: Der BMW iX3 erhält ab November 2021 ein vorausschauendes Batteriewärmemanagement, der BMW i3 wird in einer limitierten Auflage als Edition Unique Forever angeboten. Zunächst zum iX3, der seit 2020 in China in Serie gebaut wird. Das E-SUV wird ab Herbst mit einem intelligenten Batteriewärmemanagement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...