Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH zeigt dieses Jahr wieder aktuelle Positionen der zeitgenössischen Kunst.ART INTERNATIONAL ZURICH23. Messe für zeitgenössische Kunst1.-3. Oktober 2021 / täglich ab 10 UhrGiessereihalle Puls 5, Zürichwww.art-zurich.comAngesichts der aktuell schwierigen Zeit für die Kulturbranche freuen wir uns, Künstlern und Galerien wieder eine attraktive Ausstellungsplattform sowie kunstinteressierten Menschen spannende Entdeckungen bieten zu können. Die Messe findet coronabedingt im kleineren Format im Puls 5 Zürich (Giessereihalle) statt. Dank offener Architektur und hohen Decken ist die Halle sehr gut belüftet und Abstände lassen sich gut einhalten. Bereits 2020 hat sich dieses Ausstellungsformat in der Corona-Pandemie bewährt. Der Besuch ist nach aktuellen Veranstaltungsregeln nur mit Covid-Zertifikat möglich.Seit ihrer Gründung 1999 als Kunstmesse, bei der die persönliche Begegnung im Vordergrund steht, hat sich ART INTERNATIONAL ZURICH zu einem wichtigen Marktplatz für neue und zeitgenössische Kunst entwickelt. Dabei ist ART INTERNATIONAL ZURICH nicht nur ein Kunstmarktplatz, sondern auch ein Forum für regen Austausch.Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum an Kunstwerken, das von den klassischen Ausdrucksformen der Malerei und Skulptur bis hin zu Multimedia, Fotografie und Installationen reicht. Durch Internationalität, Qualität und Vielfalt ist die Ausstellung bei vielen Besuchern seit Jahren ein fester Termin im Kalender.Die gezeigten Kunstwerke sind so vielfältig und faszinierend wie die oftmals persönlich anwesenden Künstlerinnen und Künstler selbst. ART INTERNATIONAL ZURICH ist eine Entdeckermesse. Moderne und junge Kunst wird hier auf erfrischend entspannte Art und Weise präsentiert, Neuentdeckungen inklusive.Infos: https://art-zurich.com/de