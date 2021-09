Kurzarbeit bei VW wegen Mikrochip-Mangel

Werbung





Der deutsche Automobilkonzern leidet am globalen Halbleitermangel.



Nun führen auch fehlende Mikrochips und Elektronikbauteile zu Produktionskürzungen beim deutschen DAX®-Riesen VW in Wolfsburg. Während 2020 die Kurzarbeit noch mit der Corona-Krise begründet wurde, gibt es nun einen neuen Grund in Form von Materialmangel.

Bis Donnerstag wird nur in Frühschicht an der Montagelinie 3 gearbeitet - die anderen Montagelinien werden stillstehen. Halbleiter stecken in vielen Elektronikteilen der Fahrzeuge und seien an vielen Stellen eingebaut.

Laut einer Studie des Ifo-Instituts leiden knapp zwei Drittel der deutschen Industriegewerbe an Lieferengpässen und Materialmangel, insbesondere bei Halbleitern und Chips. Die ebenso gestiegenen Preise sind besonders problematisch. Auch die Preise von Kunststoff-Granulaten stiegen rasant.







