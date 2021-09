Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Dynamik am Covered Bond-Primärmarkt bleibt hoch, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dies gelte insbesondere für das EUR-Benchmarksegment. An den vergangenen fünf Handelstagen seien insgesamt neun Deals aus sieben Jurisdiktionen in diesem Segment platziert worden, wobei sich das Volumen auf EUR 5,45 Mrd. summiere. Bereits am vergangenen Mittwoch seien drei Emittenten auf ihre Investoren zugegangen. Während Westpac eine Dual-Tranche (EUR 500 Mio.; 15y & EUR 1,25 Mrd.; 7y) platziert habe, seien mit dem auf dem von Vigeo Eiris begutachteten Sustainability Bond Framework basierenden Covered Bond von Eurocaja Rural sowie dem Grünen Pfandbrief der NORD/LB zwei ESG-Benchmarks an den Markt gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...