Wien (www.fondscheck.de) - Die Asset-Management-Einheit von State Street sowie die Fondsgesellschaft Invesco verhandeln angeblich über einen Zusammenschluss. Dies berichtet das "Wall Street Journal", so die Experten von "FONDS professionell".Die Gespräche befänden sich aber noch in einem frühen Stadium. Sollte allerdings ein Deal zustande kommen, würde ein neuer Asset-Management-Riese entstehen. State Street verwalte rund vier Billionen Dollar vor allem in börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und Invesco 1,5 Billionen Dollar an Vermögen. Auch Invesco verfüge über ein starkes ETF-Geschäft. ...

