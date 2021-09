Die britische Geschäftseinheit des Paketdienstleisters Hermes hat 168 Mercedes-Benz eSprinter bestellt. Die E-Transporter sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Abgewickelt wird der Auftrag über den Mercedes-Händler Intercounty Truck & Van. Für Hermes UK ist es die erste größere Investition in Batterie-betriebene Transporter. Sie folgt auf einen Probelauf mit zwei eSprintern auf einem Betriebshof ...

Den vollständigen Artikel lesen ...