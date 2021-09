DJ Eon und VW bieten Schnellladesäule mit Speicher-Batterie an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Eon und der Autohersteller Volkswagen haben eine Schnellladesäule mit Speicher-Batterie auf den Markt gebracht. Der erste sogenannte Eon Drive Booster sei in Essen in Betrieb genommen worden, teilte beide Unternehmen mit.

Die Schnellladesäule, die von Volkswagen Group Components entwickelt und produziert worden sei, komme ohne Tiefbau und Anpassung des Netzanschlusses aus, sei schnell zu installieren und könne gleichzeitig zwei E-Autos laden. Der Strom werde aus einem integrierten Batteriespeicher bezogen anstatt aus dem Stromnetz. Zusammen lieferten ein normaler Stromanschluss und die interne Batterie die Leistung, die nötig sei, um parallel zwei E-Autos mit bis zu 150 Kilowatt Leistung zu laden. Der Ladevorgang dauere durchschnittlich 15 Minuten, die Autos hätten den Angaben zufolge genug Strom für etwa 200 Kilometer Reichweite getankt.

Mit Hilfe dieser Schnellladestation könne ein dichtes, öffentliches Netz schnell ausgebaut werden. Auch eine normale Ladesäule könne auf den Booster aufgerüstet werden. Eon bietet laut Mitteilung seinen deutschen Kunden den Booster ab sofort an. Volkswagen will laut Mitteilung bis 2025 mit Partnern die Anzahl an Schnellladern in Europa verfünffachen.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2021 05:41 ET (09:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.