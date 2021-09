Bei Salzgitter war in den vergangenen Tagen einiges los. Noch am 7. September markierte die Aktie ein neues Vier-Wochen-Hoch. Damals war der Kurs bis auf 33,84 Euro geklettert und stand sogar kurz davor das Jahreshoch aus dem August bei 34,42 Euro zu knacken. Doch letztlich kam alles ganz anders. Denn in den vergangenen fünf Tagen ging es für den MDax-Titel massiv nach unten. Bis… ja, bis zu heutigen Kursexplosion!

Anleger-Tipp: Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...