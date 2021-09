Anfang der Woche war die Angst am Aktienmarkt groß. Die drohende Pleite des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande ließ auch die Kurse an westlichen Börsen fallen. Aber der Goldpreis rührte sich fast gar nicht. Seine "übliche" Funktion als "Sicherer Hafen" in Krisenzeiten erfüllte das Edelmetall überhaupt nicht. Aber von gestern früh bis heute früh konnte der Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...