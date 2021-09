Seitdem wird trefflich über mögliche Gründe spekuliertEigentlich wollte Aurora Cannabis die Ergebnisse für das 4. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30.06.2021) am gestrigen Dienstag (21.09.) veröffentlichen und damit sein Fiskaljahr 2021 beschließen. Am Montag (20.09.) gab es allerdings eine kurze Pressemitteilung, in der es hieß, dass das Unternehmen die Zahlenveröffentlichung um einige Tage verschieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...