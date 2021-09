Boston (www.fondscheck.de) - Die Ankündigung, dass Japans Premierminister Yoshihide Suga zurücktreten wird, stimmt Anleger optimistisch, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Diese Zuversicht rühre von der Hoffnung, dass Sugas Nachfolger weniger restriktive COVID-Maßnahmen ergreifen werde und sich die japanische Wirtschaft erholen könne. Aus fundamentaler Sicht lägen die japanischen Aktien im Vergleich zu den globalen Aktien weit unter ihrem langfristigen Durchschnitt, was zeige, dass sie noch viel Luft nach oben haben könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...