Paris (www.fondscheck.de) - ETFs waren weltweit weiterhin mit Nettomittelzuflüssen von 84,3 Mrd. Euro gefragt, so die Experten von Amundi.Anleger hätten im August erneut Aktien-ETFs favorisiert. Diesen seien global 60,9 Mrd. Euro an neuen Mitteln zugeflossen. Gegenüber dem Vormonat (+45,8 Mrd. Euro) sei dies ein deutliches Plus für Aktien-ETFs. In Anleihe-ETFs seien im August Neugelder im Volumen von 23,7 Mrd. Euro investiert worden, was in etwa dem Niveau des Vormonats entspreche. Die stärksten ETF-Zuflüsse habe erneut der US-Markt insgesamt 73,2 Mrd. Euro bzw. 87% der globalen Mittelzuflüsse verzeichnet. Auf Europa seien 10,3 Mrd. Euro bzw. 12% und auf Asien 769 Mio. Euro bzw. 1% entfallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...