Freiburg im Breisgau (ots) -Am 24. Sept. 2021 wird in Freiburg mit Buggi 52 ein achtgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus in Holzbauweise vorgestellt. Das Haus ist das erste FSC-zertifizierte Gebäude in Deutschland und setzt Maßstäbe für klimagerechtes Bauen.Klimagerechtes Bauen, insbesondere im urbanen Raum, ist für die Städte der Zukunft eine der Schlüsselherausforderungen. Der Baustoff Holz spielt dabei eine Schlüsselrolle, wenn er aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Mit Buggi 52, einem achtgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus mitten im Freiburger Stadtteil Weingarten, wurde das Haus der Zukunft fertiggestellt. Als erstes Haus in Deutschland wurde das mehrgeschossige Gebäude mit Einkaufsmarkt, Kindertagesstätte und 30 Wohneinheiten nach den anspruchsvollen Kriterien des FSC (Forest Stewardship Council) für die Nutzung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zertifiziert. Dafür mussten die verarbeitenden Zulieferbetriebe nach den FSC-Regeln geprüft werden, um die Verwendung des Holzes aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu belegen. Das Holz für das fast 22 Meter hohe Bauwerk, stammt überwiegend aus der Region Schwarzwald, wo auch die entsprechenden Zulieferer ansässig sind. Buggi 52 ist jedoch nicht nur ein schönes Gebäude mit hohem Komfort, durch seine Holzbauweise bindet es zudem langfristig 517 Tonnen klimaschädliches CO2 aus der Atmosphäre. Die Menge des gebundenen CO2 entspricht dabei 135 Transatlantikflügen von München nach New York. Dem Generalbauunternehmer Holzbau Bruno Kaiser GmbH und Bauherr Willi Sutter von IG Klösterle ist damit ein Meilenstein für die nachhaltige Weiterentwicklung des Städtebaus gelungen.Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner, werden bereits in zwei Wochen in Buggi 52 einziehen und damit selber zu Pionieren im klimagerechten Wohnen. Am Freitag, 24.09.2021 wird das Gebäude mit seiner besonderen Bauweise nun der interessierten Fachöffentlichkeit vorgesellt. Dazu bieten die beteiligten Unternehmen um den Generalbauunternehmer Holzbau Bruno Kaiser, Willi Sutter von der Sutter³ KG, Jochen Weissenrieder von der Weissenrieder Architekten BDA und Benedikt Ganter von den HOLZBAUINGENIEUREN interessante Einblicke zu ihren jeweiligen Themengebieten rund um die Besonderheiten bei der Statik, dem Brandschutz und die städtebaulichen Herausforderungen. Bei einer feierlichen Zertifikatsübergabe, werden FSC Deutschland Vorstand Dietmar Hellmann und der zuständige Zertifizierer Michael Kutschke von Preferred by Nature das FSC-Zertifikat für das Gebäude an Stefan Kudermann von Holzbau Bruno Kaiser übergeben. Zu der Veranstaltung mit Messe, Kongress und Baustellentag haben sich bereits über 200 Experten:innen aus den Branchen Bau und Architektur angemeldet.Zeitplan, wichtigste Daten:8:00 bis 9:30 Uhr: Führung Baustelle/Gebäude Buggi 52 (am Gebäude)10:00 bis 16:00 Uhr: Vorträge und Tagung, Ort: Messe Freiburg,Ablauf: https://www.bruno-kaiser.de/wp-content/uploads/2021/08/Buggi-Vorstellung-Programm.pdf13:00 Uhr Übergabe FSC-Zertifikat, für das erste FSC-zertifizierte Gebäude in Deutschland.Ort: Messe Freiburg16:00 bis 17:30 Uhr: Führung Baustelle/Gebäude Buggi 52 (am Gebäude)Hinweis für Medienvertreter:Die Teilnahme für akkreditierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um Akkreditierung mit Angabe der Redaktion, Kontaktdaten und des Zeitraums für den Sie teilnehmen wollen an lars.hoffmann@fsc-deutschland.de wird gebeten. Rückmeldung für die Teilnahme am 24.9. bitte bis spätestens Donnerstag, 23.9.21, 12:00 Uhr.Eine gesonderte Führung über die Baustelle bzw. durch das Gebäude Buggi 52 für Medienvertreter ist am 24.092021 aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Medienvertreter können an den zwei angebotenen Führungen im Rahmen der Veranstaltung gerne teilnehmen. Bei Interesse kann eine eigene Medienführung nach Absprache und mit der Möglichkeit für Interviews mit Projektverantwortlichen noch bis zum 7.10.2021 organisiert werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den u.g. Pressekontakt.Über FSC DeutschlandIn Deutschland sind rund 1,44 Millionen Hektar Wald FSC zertifiziert und rund 3.750 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produktkette nach den FSC-Standards (Stand: März 2021). In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und die gegenüber interessierten Bürgern sowie Organisationen transparent handelt. Kahlschläge bei der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. FSC setzt sich für die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als Ökosystem langfristig mehr CO2 binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung im Wald. Weltweit sind über 221 Millionen Hektar Wald nach den Standards des FSC zertifiziert. Über 55.000 Unternehmen in 129 Ländern nutzen FSC zur Kennzeichnung und Bewerbung von Produkten aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft oder Recycling.Über Holzbau Bruno KaiserWährend ein Baum draußen im Wald steht, produziert er tonnenweise Sauerstoff, filtert die Luft und verbessert nachhaltig unser Klima. Das macht Holz zu einem ökologisch sehr wertvollen Baustoff.Bauen mit uns bedeutet intelligente Planung kombiniert mit einer meisterlichen Ausführung und höchster handwerklicher Präzision. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in Sachen Holzbau liefern wir gleich mit.Wir bauen ökologische Holzhäuser für Familien, Unternehmen, Investoren und Genossenschaften und zählen zu den größten Holzbauunternehmen im Schwarzwald. Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause, in dem Sie frei durchatmen können, sich geborgen und wohl fühlen. Alles aus einer Hand - mit unserem bewährten Rundum-Service.Über 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Planung, Produktion, Montage und Verwaltung tätig.Corona-Hinweis zur Veranstaltung am 24.9.2021:Bei der Veranstaltung gelten zum Schutz gegen die Verbreitung der Corona-Pandemie die 3G Regeln. Bitte bringen Sie einen entsprechend aktuellen Nachweis mit zur Veranstaltung oder senden Sie uns vorab ein entsprechendes Zertifikat.Pressekontakt:Lars Hoffmann, Tel.: 0761 - 386 53 68,E-Mail: lars.hoffmann@fsc-deutschland.de