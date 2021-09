… börsennotiertes Unternehmen (seit 2. Juli). Die aktive Kundenzahl des Omnichannel-Augenoptikers stieg um 15 % auf 1,7 Millionen. Der Umsatz im H1 wurde um 25 % auf 101 Mio. € gesteigert. Überdurchschnittlich um 32 % wuchs das wichtige Geschäft mit Korrektionsbrillen. Beim bereinigten Ebitda aber nur + 1 % auf 2,3 Mio. €. Unterdurchschnittlich aufgrund höherer Marketing- und Personalausgaben. Hier also auch: Wachstum vor Profit.



Im Halbjahr kamen acht neue Filialen hinzu, außerdem startete die Auslandsexpansion: Zwei Eröffnungen in Stockholm, eine in Wien, wo heute eine weitere Niederlassung folgt. Die Prognose für das Gesamtjahr: Der Umsatz soll moderat zweistellig zulegen, das bereinigte EBITDA weiter ansteigen (ohne Konkretisierung). Alles unter den zurzeit üblichen Pandemie-Vorbehalten.



Nachdem Analysten eher verhalten reagierten, war die Antwort der Börse am Vormittag zwischenzeitlich - 6,7 % auf 22,24 €. Dann folgte eine starke Erholung auf 24,00 € (somit + 0,3 %).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



