Harbert bringt jahrzehntelange Expertenerfahrung im Marketing für wachstumsstarke Technologieunternehmen mit

REDWOOD CITY, Kalifornien, Sept. 22, 2021, das branchenführende Datenunternehmen für DevOps, hat heute die Ernennung von Josh Harbert zum Chief Marketing Officer bekanntgegeben. Harbert wird bei Delphix für den Aufbau einer erstklassigen Marketingorganisation, die Beschleunigung der Pipeline-Generierung, die Steigerung des Produkt- und Markenbewusstseins und die Verbesserung der Kundenbindung verantwortlich sein.



"Die analytische und umsatzorientierte Führungskompetenz von Josh, zusammen mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der aggressiven Erhöhung des Marktanteils von Technologieunternehmen, wird ein großer Vorteil für uns sein, während wir unsere erheblichen Marktchancen weiter effektiv nutzen", so Steven Chung, President, Worldwide Field Operations bei Delphix.

Harbert ist eine ergebnisorientierte Führungskraft und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Marketingerfahrung in wachstumsstarken Unternehmen. Sein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Pipeline-Generierung, wachstumsorientierte Account-basierte Marketingstrategien, Skalierung von Marketingteams und Technologie-Stacks, Kundenmarketing und Einbindung des Führungsteams.

Harberts Führungserfahrung im Bereich Marketing umfasst Tätigkeiten bei Apptio, Qumulo und zuletzt bei Tanium. Während seiner Zeit bei Apptio hat er maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen, von der Anfangsphase über den Börsengang bis hin zum Verkauf des Unternehmens zu einem Wert von 2 Milliarden Dollar an Private Equity im Jahr 2019.

Neben der Führung einer globalen Marketingorganisation hat er auch ein Team geleitet, das für die Entwicklung von Standards und validierten Best Practices verantwortlich war. Diese helfen IT-Führungskräften dabei, ihren Geschäftspartnern die Kosten, die Qualität und den Wert von IT-Investitionen zu vermitteln, wodurch eine ganz neue Kategorie und eine Community mit Tausenden von IT-Führungskräften geschaffen wurde.

"Der einzigartige DevOps-Ansatz von Delphix für moderne Sicherheits- und Compliance-Probleme ist für Unternehmen in allen Sektoren bahnbrechend", so Harbert. "Unsere Lösungen erschließen das Potenzial von Daten und fördern Innovationen für einige der größten globalen Marken. Ich freue mich, das Marketing-Team von Delphix zu leiten und Möglichkeiten zu schaffen, unsere überzeugenden Kundengeschichten zu teilen, unser Markenbewusstsein zu steigern und sicherzustellen, dass jeder CIO und jeder Leiter der Anwendungsentwicklung die Delphix DevOps Data Platform nutzt."

Harbert ist der aktuellste Neuzugang in einer Reihe von Erweiterungen des Delphix-Führungsteams. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass der CEO von HashiCorp, David McJannett, den Vorstand verstärkt und Tammi Warfield als SVP of Customer Success , Steve Barrett als SVP of International Operations und Pritesh Parekh als Chief Trust & Security Officer und VP of Engineering zum Unternehmen gekommen sind.

