Die E-Learning-Plattform Babbel sagt ihren für diese Woche geplanten Börsengang kurzfristig ab. Ursprünglich hatten die Berliner vor, mit dem IPO einem mittleren dreistelligen Millionen-Betrag einzusammeln. Ganz aufgeben will das Management die Pläne aber nicht, mittelfristig werde weiterhin ein Listing angestrebt.Eigentlich hätte Babbel am Freitag in Frankfurt sein Börsen-Debüt geben wollen. In der Nacht zum Mittwoch teilte die Sprachlern-App dann mit, dass es gemeinsam mit den Investoren zur Entscheidung ...

