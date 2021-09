Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -HAI ROBOTICS, ein weltweit führender Anbieter von autonomen Case-Handling-Robotern (ACR) für die Lagerlogistik, schließt sich mit dem französischen Unternehmen Savoye zusammen, um seine hochmoderne Lagertechnologie einem breiteren Kundenstamm von Logistikanbietern in Europa und darüber hinaus zugänglich zu machen. Die Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in der Expansion von HAI ROBOTICS nach Übersee und nutzt die jeweiligen Stärken beider Parteien.HAI ROBOTICS hat 2015 sein erstes ACR-System HAIPICK im Jahr 2015 auf den Markt gebracht und es zu einem kommerziellen Erfolg gemacht, da es großen Anklang bei den Kunden fand. Der HAIPICK-Roboter hebt sich von ähnlichen mobilen Robotern durch seine Fähigkeit ab, sowohl Kartons als auch einzelne Behälter zu tragen und mehrere Kisten in einer Bewegung zu Kommissionierern oder Förderern zu bringen.Das HAIPICK ACR-System verwendet autonome Kommissionierroboter, die Behälter oder Kartons in bis zu 7 Meter hohe Regale einlagern und bis zu 8 Lasten tragen können, um die Waren kontinuierlich zu den Kommissionierplätzen zu bringen. Die Lösung funktioniert in kalten Umgebungen bis zu -10 °C."Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft durch die Kombination der HAIPICK-Lösung mit Savoyes Fachwissen in der Lieferketten- und Lagerautomatisierung eine Reihe von einzigartigen Möglichkeiten für uns beide bieten wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Savoye und möchten das Potenzial dieser Partnerschaft voll ausschöpfen", sagt Kane Luo, Vice President of Sales von HAI ROBOTICS.Savoye verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk an Kunden auf der ganzen Welt und ist weithin für die Shuttle-basierte X-PTS-Lagerlösung anerkannt.Laurent Bollereau, Strategy and Solutions Engineering Director von Savoye, bezeichnete die auf HAI ROBOTICS-Robotern basierende HAIPICK-Lösung als "perfekt geeignet für einen geringeren Warenfluss"."Die Partnerschaft mit HAI ROBOTICS ermöglicht es uns, unser eigenes Angebot an Lösungen für die Auftragsvorbereitung von Ware-zur-Person ideal zu ergänzen. Unsere X-PTS-Technologie ist besonders für Hochleistungsanforderungen und die Erfüllung von großen Mengen an Aufträgen geeignet", sagte er.Das HAIPICK-System erfreut sich einer schnell wachsenden weltweiten Präsenz im Bereich der Lagerlogistik. Zuletzt wurde die HAIPICK-Lösung für die Abwicklung von Kommissionier- und Versandaufträgen im 14.000 qm großen Distributionszentrum des größten australischen Online-Buchhändlers Booktopia in Lidcombe, New South Wales, eingesetzt, wodurch die Effizienz um 800 % gesteigert werden konnte.Informationen zu HAI ROBOTICSHAI ROBOTICS ist ein Pionier im Bereich der autonomen Case-Handling-Robotik (ACR). Das Unternehmen bietet effiziente, intelligente, flexible und kundenspezifische Lagerautomatisierungslösungen durch fortschrittliche Robotertechnologie und KI-Algorithmen an und schafft damit einen großen Mehrwert für jede Fabrik und jedes Logistiklager.Die 2015 unabhängig entwickelte HAIPICK-Lösung ist das weltweit erste autonome, in Betrieb genommene Case-Handling-Robotersystem. Seitdem wird es in den Bereichen E-Commerce, 3PL, Bekleidung, Elektronik, Energie, Fertigung, Medizin und anderen Branchen eingesetzt. Mit der HAIPICK-Lösung können Kunden die Umstellung der Lagerautomatisierung in nur einer Woche realisieren, die Lagerdichte um 80-130 % erhöhen und die Arbeitseffizienz der Mitarbeiter um das 3-4-fache steigern.HAI ROBOTICS mit Hauptsitz in Shenzhen, China, wurde im Jahr 2016 gegründet und beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Hongkong, Japan, Singapur, den USA und den Niederlanden, die ihre Kunden aus über 30 Ländern und Regionen betreuen.Im März 2021 sicherte sich HAI ROBOTICS eine Serie B+ Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar.Informationen zu SavoyeSavoye ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung (Europa und USA) und Integration von Intralogistikmaschinen und automatisierten Robotersystemen, es veröffentlicht Softwarelösungen für die Supply Chain Execution und bietet eine umfassende Palette von Lösungen, die den Anforderungen von Logistikunternehmen gerecht werden, von den einfachsten bis zu den komplexesten. Zu den Kunden des Unternehmens gehören sowohl KMU als auch Großkunden.Savoye bietet sein riesiges Portfolio an Lösungen in 40 Ländern an. Es kombiniert Hard- und Software entsprechend den Kundenbedürfnissen, wie z. B. manuelle, halbmechanische, mechanisierte, hochautomatisierte oder robotergestützte Anlagen.