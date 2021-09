Bio-Gemüse landet bei den Verbrauchern immer häufiger auf dem Teller. Kein Wunder, dass das DAX-Unternehmen Bayer den Markt für Bio-Gemüsesaatgut fortan mit einem erweiterten Portfolio adressieren will. Im freundlichen Gesamtmarkt verzeichnet die Aktie der Leverkusener am Mittwoch klare Kursgewinne.Das erweiterte Portfolio von Bayer sei eine Reaktion auf die steigende Nachfrage der Kunden nach hochwertigem Bio-Saatgut, so Bayer im Rahmen der Pressemitteilung. Das Unternehmen will die Bio-Gemüsesaatgut-Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...