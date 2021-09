Schlechte Nachricht für Streaming-Fans und Disney-Aktionäre: Die Pandemie könnte dem boomenden Streaming-Geschäft des Konzerns einen Dämpfer verpassen. Disney-CEO Bob Chapek sagte am Dienstag, die Produktion einiger Titel verzögere sich. Das Chartbild hat sich nun merklich eingetrübt."Unsere Mediensparte hat Hunderte von neuen Programmen in der Pipeline, aber das Wiederaufleben von Covid durch die Delta-Variante hat einige unserer Produktionen beeinträchtigt", so Chapek auf einer Investorenkonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...