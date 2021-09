DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Institut kappt Wachstumsprognose für 2021 auf 2,5 Prozent

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Wachstumsprognose für 2021 um 0,8 Prozentpunkte gekappt und für 2022 um 0,8 Prozentpunkte erhöht. "Die ursprünglich für den Sommer erwartete kräftige Erholung nach Corona verschiebt sich weiter", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Die Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr nach den Berechnungen der Münchener Ökonomen nur noch um 2,5 Prozent zulegen, im kommenden Jahr dann aber um 5,1 Prozent. 2023 werden es demnach nur noch 1,5 Prozent.

Bankenverband: Wirtschaft erholt sich trotz Unsicherheiten weiter

Obwohl die Risiken für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland zuletzt wieder zugenommen haben, erholt sich die deutsche Wirtschaft nach der jüngsten Konjunkturprognose der privaten Banken spürbar. Demnach rechnen deren Chefvolkswirte in ihrer Herbstprognose für das laufende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent. "Sehr erfreulich ist, dass die deutsche Wirtschaft damit bis Ende des Jahres ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen dürfte", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Ossig.

Rekordzahl von führenden Unternehmen in Deutschland korrigiert Prognosen nach oben

Corona-Einschränkungen werden schrittweise gelockert, die Nachfrage steigt - genau wie die Stimmung in führenden deutschen Unternehmen: Seit Anfang des Jahres korrigierten 234 der insgesamt 309 im sogenannten Prime Standard gelisteten Börsenunternehmen ihre Gewinn- oder Umsatzerwartungen nach oben, wie die Unternehmensberatung EY am Mittwoch erklärte. Allerdings warnten die Experten angesichts störungsanfälliger Lieferketten, Rohstoffengpässen und der unklaren Entwicklung der Pandemie auch vor übertriebenem Optimismus.

US-Repräsentantenhaus stimmt für Aussetzung der Schuldenobergrenze

Das von den Demokraten dominierte US-Repräsentantenhaus hat für eine Aussetzung der Schuldenobergrenze gestimmt. Der Gesetzentwurf, der eine Haushaltssperre ab der kommenden Woche verhindern soll, wurde mit 220 zu 211 Stimmen angenommen. Die oppositionellen Republikaner stimmten geschlossen dagegen und kündigten Widerstand gegen die Vorlage im Senat an.

EZB: Unternehmen und Banken müssen wg Klimarisiken rasch handeln

Unternehmen und Banken des Euroraums müssen nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) rasch handeln, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. "Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen und Banken eindeutig davon profitieren, wenn sie frühzeitig eine grüne Politik verfolgen, um den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu fördern", schreibt die EZB nach Abschluss ihres gesamtwirtschaftlichen Klimastresstests, der über vier Millionen Unternehmen weltweit und 1.600 Banken im Euroraum erfasste.

Dänemark verteidigt Biden in U-Boot-Streit gegen Kritik aus der EU

Die dänische Regierung hält die Kritik an den USA im Streit über das geplatzte U-Boot-Geschäft zwischen Australien und Frankreich für überzogen. Die jüngsten Äußerungen aus Paris und Brüssel könne sie "keineswegs nachvollziehen", sagte Regierungschefin Mette Frederiksen der dänischen Zeitung Politiken. US-Präsident Joe Biden verhalte sich "sehr loyal" gegenüber den transatlantischen Partnern.

Frankreich weist Bericht über Abgabe von Sitz in UN-Sicherheitsrat an EU zurück

Frankreich hat einen britischen Medienbericht zurückgewiesen, wonach das Land seinen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat der Europäischen Union zur Verfügung stellen wolle. "Wir weisen das ausdrücklich zurück", erklärte ein französischer Präsidentensprecher am Mittwoch. "Der Sitz gehört uns, und das wird auch so bleiben."

Behörden: Mordversuch gegen engen Berater des ukrainischen Staatschefs Selenskyj

Der engste Berater des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj ist nach Behördenangaben am Mittwoch Ziel eines Mordversuchs geworden. Das Auto von Sergej Schefir sei von Unbekannten unter Beschuss genommen worden, mehr als zehn Kugeln hätten das Auto getroffen, teilten Innenminister Anton Geraschtschenko und die Polizei auf Facebook mit.

Trump verklagt Nichte und New York Times wegen Enthüllungen über seine Finanzen

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat wegen der Enthüllungen der New York Times über seine Finanzen Klage gegen die Zeitung und seine Nichte Mary Trump eingereicht. Er wirft ihnen vor, ein "heimtückisches Komplott" geschmiedet zu haben, um seine Steuererklärungen zu erhalten, wie aus der bei einem Gericht im Bundesstaat New York eingereichten Klageschrift hervorgeht.

Spahn will aus Fairnessgründen Ende der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bekräftigt, dass er am Mittwoch zusammen mit den Gesundheitsministern der Länder das Ende der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne beschließen will. "Es geht dabei nicht um Druck, sondern um Fairness", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin. "Warum sollen andere dafür zahlen, dass jemand für sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen?"

+++ Konjunkturdaten

USA

MBA Market Index Woche per 17. Sep +4,9% auf 742,7 (Vorwoche: 707,9)

MBA Purchase Index Woche per 17. Sep +2,2% auf 283,9 (Vorwoche: 277,9)

MBA Refinance Index Woche per 17. Sep +6,5% auf 3.391,1 (Vorwoche: 3.185,6)

