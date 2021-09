22. September 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) ("True Leaf" oder das "Unternehmen") setzt seine Strategie und Vision weiter um und bereitet sich auf die Einführung einer innovativen pflanzenbasierten Marke vor, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Marke das Wachstum der gesamten Craft-Cannabisbranche beflügeln kann. Andrew Gordon, eine Größe des alten Marktes, wurde zum Vice President of Strategic Growth der Unternehmenstochter True Leaf Cannabis Inc. ("True Leaf Cannabis") ernannt. Er wird nach Durchlaufen einer Sicherheitsüberprüfung und anschließender Zulassung durch Health Canada in die Funktion des Chief Executive Officer von True Leaf Cannabis wechseln.

True Leaf ist davon überzeugt, dass das Tochterunternehmen von Andrews umfassender Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen und Aufsichtsbehörden profitieren wird, um verantwortliche, gemeindeorientierte und finanziell nachhaltige Geschäftsmodelle in der Cannabisbranche aufzubauen. Zuletzt war Andrew Senior Vice President von Kiaro Brands Inc., einem börsennotierten Omnichannel-Cannabis-Einzelhändler mit Großhandelsvertrieb und Einzelhandelsgeschäften in Kanada sowie E-Commerce-Vertrieb in Nordamerika und Australien. Als Vice President und Co-Chair des Mitgliedschaftsausschusses der BC Craft Farmers Co-op bemühte er sich in leitender Funktion um die Steigerung der Mitgliederzahlen auf mehr als 200 Mitglieder und Unterstützer aus ganz Kanada und den USA und zeichnete für wichtige gemeinschaftsorientierter Spendenaktionen verantwortlich, die auf die Förderung eines fairen Zugangs und fairer Möglichkeiten für medizinische Cannabispatienten und BIPoC-Gemeinschaften abzielten.

"Andrew ist dank seiner umfangreichen Branchenerfahrung, seiner einfühlsamen Vorgehensweise und seines Einsatzes für die Entstigmatisierung von Cannabis ein sehr bekannter und respektierter Branchenexperte", meint Darcy Bomford, CEO von True Leaf. "Er wird sich dafür einsetzen, dass True Leaf Cannabis nach wie vor einen bedeutenden wirtschaftlichen Einfluss auf die lokale Gemeinschaft ausübt, und ist bestrebt, ein nachhaltiges Wachstum zu fördern und starke Umsatzziele zu setzen, um den Shareholder Value durch eine authentische Arbeitsbeziehung mit Craft-Cannabisproduzenten zu steigern."

"Ich bin der Überzeugung, dass die Realisierung des innovativen Dienstleistungsmodells von True Leaf die größten Engpässe und Ineffizienzen innerhalb der regulierten Lieferkette beseitigen wird, insbesondere hier in British Columbia, wo so viele Produzenten ihr Produkt zur Verarbeitung außerhalb der Provinz verschicken müssen", erklärt Andrew Gordon. "True Leaf hat die Absicht, ein innovatives Erlösbeteiligungsmodell ebenso wie integrierte Verarbeitungs- und Marktaktivierungsdienstleistungen anzubieten."

Andrew wird die Kundenakquise leiten und, sobald er die Sicherheitsprüfung durch Health Canada durchlaufen und die entsprechende Zulassung erhalten hat, die Betriebsleitung des Craft-Cannabiszentrums des Unternehmens, der Anlage in Lumby, übernehmen. Sobald Herr Gordon in diese Funktion wechselt, wird Darcy Bomford als Chief Executive Officer der Tochtergesellschaft zurücktreten. Herr Bomford wird dann weiterhin als Chief Executive Officer und Director der Muttergesellschaft True Leaf Brands Inc. fungieren.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird von 19.500 Quadratfuß großen Anlage in Lumby (British Columbia, Kanada) aus durchgeführt und ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis bieten.

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Zeitpunkt der Änderung für zwei Chargen von Health Canada, den Erhalt der Lizenz für den Verkauf von Cannabisprodukten im Einzelhandel und den erwarteten Markt für Craft-Cannabis Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", oder "erwartet nicht", "erwartungsgemäß", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit" oder "glaubt" bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: ob Andrew Gordon die Sicherheitsprüfung erfolgreich durchlaufen und die Genehmigung von Health Canada erhalten wird; ob das Unternehmen eine bundesstaatliche Verkaufslizenz von Health Canada erhält; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

