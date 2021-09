VANCOUVER, BC / 22. September 2021, / Scotch Creek Ventures Inc. (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) ("Scotch Creek" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse der jüngsten geophysikalischen Untersuchung mittels Hybrid-Source-Audio-Magnetotellurik (HSAMT) bekannt, die auf seinem Lithiumprojekt Macallan East, Clayton Valley, durchgeführt wurde. Die Untersuchung hat mehrere Gebiete identifiziert, die eine zukünftige Exploration rechtfertigen, und umreißt wichtige potenzielle Bohrziele mit einer Mächtigkeit von mehr als 500 m in einem nicht erkundeten Gebiet des Clayton Valley.

Der technische Experte von Scotch Creek Ventures, Matt Vitale, kommentierte: "Die auf den Macallan-Claims an der Oberfläche durchgeführten geophysikalischen Untersuchungen mittels Hybrid-Source-Audio-Magnetotellurik (HSAMT) dienten zur Identifizierung der Beckenstratigrafie und der Struktur der leitfähigen Materialien, die auf ein lithiumhaltiges Sediment-/Solesystem hinweisen. Hasbrouck Geophysics, Inc. war der Auftragnehmer; die Felddaten wurden von Atlas Technical Consultants, Inc. gesammelt. Insgesamt wurden 24 separate HSAMT-Sondierungsstationen entlang dreier Linien mit einem Abstand von ungefähr 500 m erfasst. Drei Abtastfrequenzen wurden mittels eines Geometrics Geode EM3D-Instruments durchgeführt, um eine nominale Untersuchungstiefe von 1.000 m zu erreichen. Im Allgemeinen weist HSAMT bis zu 10-15 % Schwankung auf.

"Während der Datenerhebung traten keine elektromagnetischen Störungen auf und die Gesamtdaten waren von sehr guter Qualität. Die Widerstandswerte (invers der Leitfähigkeit) wurden bis zu vier Ohm-Meter gemessen, was auf ein stark leitfähiges System mit erhärtetem Ton und Tonsteinsedimenten mit möglicherweise wechsellagernder vulkanischer Asche und Evaporiten hinweist, wobei alle geologischen Einheiten möglicherweise mit Sole in Kontakt stehen. Dies weist auf einen sedimentären Erzkörper mit potenziell hohen Lithiumkonzentrationen und möglichem Solevorkommen hin. Über das gesamte Claim-Paket hinweg werden niedrige spezifische Widerstände ab 100 m bis zu einer Tiefe von mehr als 600 m angetroffen. Die Mächtigkeit des potenziellen Erzkörpers beträgt somit mehr als 500 m. Die geophysikalischen Ergebnisse sind ermutigend und die Daten deuten auf die Möglichkeit für ein Bohrprogramm hin. Scotch Creek Ventures entwirft derzeit das Bohrprogramm und bereitet die erforderlichen Genehmigungen vor."

Die erfolgreichen geophysikalischen Ergebnisse bieten Scotch Creek ein besseres Verständnis für das zuvor wenig erkundete Projekt Macallan East, das sich angrenzend an das Lithium-Soleprojekt von Pure Energy Minerals (TSXV: PE) über insgesamt 3.180 Acres erstreckt.

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich zu einem erstklassigen Lithiumexplorationsunternehmen in einem der aussichtsreichsten Lithiumgebiete der Welt - dem Clayton Valley in Nevada - zu entwickeln.

Für das Board of Directors

"David K. Ryan"

David Ryan

Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.scotch-creek.com oder unter unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website der CSE unter www.thecse.com.

PR-Kontakt

Scotch Creek Ventures Inc.

Telefon: +1.604.685.4745

E-Mail: info@scotch-creek.com

Webseite: www.scotch-creek.com

SCOTCH CREEK VENTURES INC.

1140-625 Howe Street

Vancouver, BC, V6C 2T6

+1.604.283-5636

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Mitteilung kann Aussagen im Sinne der Safe-Harbour-Bestimmungen enthalten, wie sie in den Wertpapiergesetzen und -vorschriften definiert sind.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens sowie bestimmte Pläne und Ziele des Unternehmens in diesem Zusammenhang enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden, und es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61594Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61594&tr=1



