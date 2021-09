Pressemitteilung der Quant.Capital GmbH & Co. KG:

Strategie-Handel: Höhere Börsenumsätze beflügeln Erträge

An den Börsen ziehen wie jedes Jahr nach einem ausgeprägten Sommerloch im Herbst die Umsätze wieder an, vor allem bei Terminkontrakten an der Eurex macht sich das bemerkbar. Für den strategiegetriebenen Eigenhandel beginnt dann die Erntezeit. "Höhere Umsätze an den Märkten bedeuten auch mehr Möglichkeiten, mit entsprechenden Strategien Erträge zu erzielen", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital KG.

Die Börsenumsätze zeigen dabei deutliche Saisonalitäten. So werden im Durchschnitt der vergangenen acht Jahre an der Eurex in vier Zins-Futures-Kontrakten (Schatz, Bobl, Bund und Buxl) im Juni ...

