Diesen Freitag wollte Babbel eigentlich an die Börse. Auch die Preisspanne für die Anteilsscheine stand bereits fest. Jetzt macht das Sprachlern-Startup jedoch einen überraschenden Rückzieher. Eigentlich hätte Babbel am 24. September 2021 an die Frankfurter Börse gehen sollen. Daraus wird jetzt vorläufig nichts. Das Unternehmen erklärt in einer Mitteilung, den geplanten Börsengang "aufgrund der derzeit ungünstigen Marktbedingungen zu verschieben." Mittelfristig halte das Unternehmen jedoch an einer Notierung an der Frankfurter Börse fest. Mehr zum Thema Sprachen ...

