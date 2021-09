HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Verbio angesichts genannter Ziele für das Geschäftsjahr 2021/2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Investitionspläne des Biosprit-Herstellers seien Ausdruck des hohen Potenzials, das in Zeiten des Klimawandels in den Produkten stecke, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht in einem Kursrutsch infolge des konservativen Ausblicks eine gute Kaufgelegenheit./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 12:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2021 / 12:26 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A0JL9W6