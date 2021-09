Das neue Angebot bietet modernisierte E-Mail- und Produktivitätsanwendungen über einen flexiblen und skalierbaren Service

SAN ANTONIO, Sept. 22, 2021 (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung von Rackspace Elastic Engineering für Microsoft 365 bekanntgegeben. Das Angebot bietet einen ganzheitlichen Ansatz für E-Mail- und Produktivitätsanwendungen für kleine, mittlere und große Unternehmenskunden und umfasst die Bereiche Roadmap und Strategie, technische Beratung, Geschäftsprozessdesign, Verbesserungen, Nutzerakzeptanz und ROI sowie Sicherheit und Compliance.



Rackspace Elastic Engineering für Microsoft 365 bietet leicht zugängliche, flexible, skalierbare und kostengünstige Services für Microsoft 365, die dazu beitragen, den Nutzen für das Unternehmen zu maximieren und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Gleichzeitig werden Anwendungen durch eine Strategie für Unternehmensanwendungen und Abläufe modernisiert. Im Rahmen von Rackspace Elastic Engineering für Microsoft 365 arbeiten Partnerteams eng mit dem Unternehmen zusammen, um moderne Lösungen für E-Mail- und Produktivitätsanwendungen zu optimieren und zu verwalten. So können Unternehmen ihre Investitionsrendite mit Microsoft 365 maximieren und native Sicherheitsfunktionen wie Identitäts- und Zugriffsmanagement nutzen.

Unternehmen versuchen, die Effizienz zu steigern, suchen dabei aber weiterhin nach Möglichkeiten, ihre Investitionen in E-Mail- und Produktivitätsanwendungen zu optimieren und zu modernisieren, um bessere Kundenerlebnisse zu liefern, sich auf dem Markt abzuheben und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

"Die Modernisierung von Anwendungen hat sich zu einer wichtigen Unternehmensinitiative entwickelt, und viele Unternehmen arbeiten hart daran, ihr Anwendungsportfolio mit Hinblick auf mehr Flexibilität und ihre Ziele im Bereich digitale Transformation zu erneuern", so Pete Marston, Research Director, Intelligent Application Services von IDC*.

"Unternehmen müssen Wege finden, den Wert ihrer vorhandenen Anwendungen zu maximieren und gleichzeitig ihr Anwendungsportfolio zu modernisieren", so Kevin Carroll, General Manager, Applications bei Rackspace Technology. "Um diese Ziele zu erreichen, benötigen sie flexiblen, skalierbaren und kostengünstigen Zugang zu Expertenwissen. Rackspace Elastic Engineering für Microsoft 365 bietet dieses Expertenwissen für verschiedenste Bereiche von M365. So können Unternehmen die Nutzung von Microsoft 365 optimieren und sicher gestalten, ihre Strategie für Unternehmensanwendungen modernisieren und technische Unterstützung bei Anwendungsvorgängen erhalten."

Zu den Kernkomponenten von Rackspace Elastic Engineering für Microsoft 365 gehören:

On-Demand-Zugang zu einer eigenen Gruppe von Microsoft 365-Anwendungsexperten für die Optimierung und Verwaltung komplexer Herausforderungen.

Projektbasierte Beratungsservices zur Bewertung der aktuellen Anwendungslandschaft, der organisatorischen Ressourcen, der Anforderungen und des Zielzustands sowie Beratung im Bereich strategische Planung, Design, Entwicklung und Implementierung.

Zusammenarbeit mit Microsoft 365-Entwicklern bei der Konfiguration von nativen Microsoft 365-Funktionen wie Gerätemanagement und Verhinderung von Datenverlust, um die Nutzung zu verbessern und die Investitionsrendite zu maximieren.



Rackspace Elastic Engineering für Microsoft 365 umfasst eine kostenlose Einführungssession zu E-Mail- und Produktivitätsanwendungen sowie eine kostenlose Strategiesession, in der Unternehmen erfahren, wie Rackspace Technology ihnen helfen kann, die Einführung moderner und sicherer E-Mail- und Produktivitätslösungen zu beschleunigen.

