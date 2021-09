In der Bewerbungsphase zum diesjährigen Immobilien-Preis Cäsar hat die Verbandsjury je drei FinalistInnen in sieben Kategorien gewählt. Der Preis kürt unter VertreterInnen der Immobilienwirtschaft jedes Jahr herausragende, aktuelle Leistungen. Unter den Nominierten sind auch Manager von heimischen börsenotierten Immo-Firmen, nämlich UBM-CEO Thomas G. Winkler als Immobilienmanager des Jahres und S Immo-Vorstand Friedrich Wachernig und UBM-Vorstand Martin Löcker für den Cäsar International. Verliehen wird der Cäsar - Der Immobilienaward 2021 am 23.09.2021.

