Die börsennotierte S IMMO AG schüttet für das Geschäftsjahr 2020 - wie erwartet - eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie aus. Die Dividende ist am 28.10.2021 zur Zahlung fällig, teilte das Immobilienunternehmen heute in einer Aussendung mit. stf/cs In Wien zeigt sich die S IMMO-Aktie zwischenzeitlich 0,24 Prozent tiefer bei 20,45 Euro. APA

