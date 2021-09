DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. September (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/Destatis, Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten August *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 109 zuvor: 110 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 zuvor: 56,3 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,3 zuvor: 60,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,5 zuvor: 62,6 *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Fluggastrechten bei Vorverlegung eines Fluges, Luxemburg *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 zuvor: 59,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 zuvor: 61,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 58,5 zuvor: 59,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,0 zuvor: 60,3 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung neunter TLTRO3 11:45 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei der Conference on the Banking Union des Center for Financial Studies, des Institute for Law and Finance und von Freshfields Bruckhaus Deringer *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 320.000 zuvor: 332.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 55,1 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,7 zuvor: 61,1 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 20:15 DE/Parteichefs von CDU, CSU, AfD, Linken, FDP und Grüne, Schlussrunde zur Bundestagswahl 2021, Berlin *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton - Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2021 08:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.