Weihnachts-Shopping in New York, Winter-Urlaub im ganzjährig sonnigen Florida oder auch 'California Dreams' erleben - diese verlockenden Aussichten sind für Touristen nun wieder gegeben. So haben die USA ihren Einreisestopp für geimpfte Urlauber kassiert. Die Tourismus-Branche, die mit vier Werten im Recovery Index vertreten ist, dürfte davon profitieren. Die Player entlang der touristischen Wertschöpfungskette atmen auf. Denn mit der Öffnung der USA als wichtige Winter-Fernreise-Destination dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...