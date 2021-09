Mit der EZB ist es immer so eine lustige Sache. Zum Beispiel betreibt sie ganz offiziell keine Staatsfinanzierung. Sie kauft zwar für Billionensummen Staatsanleihen aus der Eurozone auf. Aber da sie nicht in der Erstauktion, sondern kurz danach am "freien Anleihemarkt" die Anleihen von "freien Marktteilnehmern" abkauft, ist dies offiziell keine Staatsfinanzierung. Genau so lustig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...