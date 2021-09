Der Bitcoin ist zu Wochenbeginn deutlich unter Druck geraten. Doch so schlimm, wie das Datenportal Pyth die Nutzer glauben ließ, war es dann doch nicht: Dort war der Bitcoin-Kurs am Montag kurzzeitig bis unter die Marke von 6.000 Dollar abgesackt.Am Montag zeigte Pyth seinen Nutzern kurzzeitig einen Bitcoin-Kurs von nur 5.402 Dollar an - ein Minus von fast 90 Prozent. Inzwischen steht aber fest, dass es sich dabei um eine Daten- beziehungsweise Berechnungspanne gehandelt hat. Denn bei anderen Datenplattformen ...

