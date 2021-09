Nach einem holprigen Beginn der Woche gelingt dem Dow Jones zur Wochenmitte ein freundlicher Handelsstart. Nur wenige Minuten nach Handelseröffnung notiert der US-Leitindex 0,6 Prozent im Plus auf 34.094 Punkten. Wirklich spannend wird es jedoch erst, wenn die US-Notenbank Fed ihre Entscheidungen bekanntgibt.Nach ihrer zweitägigen Zinssitzung will die Fed am Mittwochabend neue Entscheidungen bekanntgeben. Mit Spannung wird erwartet, ob die Zentralbank ein konkretes Signal für die erwartete geldpolitische ...

